Tennis Nadal und Federer im Endspiel der Australian Open

Der Spanier Rafael Nadal (dpa-picture-alliance/Kyodo)

Der spanische Tennis-Profi Rafael Nadal bestreitet das Endspiel der Australian Open gegen den Schweizer Roger Federer.

Er gewann das Halbfinale gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow in fünf Sätzen. Federer hatte sich bereits gestern gegen seinen Landsmann Stan Wawrinka durchgesetzt. Das Finale der Herren findet am Sonntag in Melbourne statt.