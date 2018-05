Im Finale des ATP-Masters in Rom treffen die Tennis-Profis Alexander Zverev und Rafael Nadal aufeinander.

Der deutsche Titelverteidiger Zverev setzte sich gegen den Kroaten Marin Cilic mit 7:6 (15:13) und 7:5 durch. Der Spanier entschied das Halbfinal-Duell mit seinem langjährigen Rivalen Novak Djokovic mit 7:6 (7:4) und 6:3 für sich.



Im direkten Vergleich mit Zerev hat der Spanier die bessere Bilanz. Zuletzt besiegte Nadal den 21-Jährigen aus Hamburg Anfang April im Davis Cup in Valencia in drei Sätzen.



Alexander Zverev gewann vor einem Jahr in Rom seine erste Trophäe bei einem Tennisturnier der zweitwichtigsten Kategorie nach den vier Grand Slams. Nun könnte der vierte Masters-Titel für Deutschlands Nummer eins folgen. Zuletzt hatte Zverev die Turniere in Madrid und München gewonnen.

