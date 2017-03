Verunreinigtes Wasser ist nach Angaben der Hilfsorganisation Terre des Hommes weltweit die Hauptursache für den Tod von Kindern.

So kämen alleine mehr als 360.000 Kinder unter fünf Jahren durch vermeidbare Durchfallerkrankungen ums Leben, erklärte die Organisartion anlässlich des morgigen Weltwassertags in Osnabrück. Insgesamt hätten etwa 663 Millionen Menschen keinen Zugang zu Wasserleitungen oder sauberen Brunnen. Terres des Hommes forderte deutsche Unternehmen auf, bei ihren Zulieferern in Entwicklungsländern auf die Einhaltung von Umwelt-Standards zu achten.