Terror Ägyptischer Scheich Rahman in US-Gefängnis gestorben

Verschleierte Frau in Kairo protestiert mit Plakat, das Abdel-Rahman zeigt (Archivbild). (dpa picture alliance / AP / Khalil Hamra)

Einer der mutmaßlichen Hintermänner des ersten Anschlags auf das World Trade Center in New York ist tot.

Der 78-jährige Ägypter Omar Abdel Rahman sei in einem Gefängnis gestorben, teilte das US-Justizministerium mit. Rahman, der in den USA lebte, galt als geistlicher Anführer radikaler Islamisten. Er wurde 1993, nach einem Bombenangriff auf das Hochhaus, inhaftiert; zwei Jahre später verurteilte ihn ein Gericht unter anderem wegen Verschwörung. Im September 2001 flogen Al-Kaida-Terroristen mit zwei entführten Passagiermaschinen in die Türme des World Trade Centers und brachten es zum Einsturz.