Terror-Fall Amri NRW-Landtag beschließt Untersuchungsausschuss

Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger im Landtag in Düsseldorf. (dpa picture alliance /Rolf Vennenbernd)

Der nordrhein-westfälische Landtag will klären, ob die Sicherheitsbehörden im Terror-Fall Amri versagt haben.

Die Fraktionen von CDU, FDP und Piraten beschlossen, dafür einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Das Gremium kann allerdings nur noch in dieser Legislatur bis zur Landtagswahl am 14. Mai arbeiten. SPD und Grüne kritisierten in einem eigenen Antrag, dass die Untersuchung sich nur auf Nordrhein- Westfalen beschränke. Die Arbeit anderer Behörden außerhalb des Bundeslandes werde nicht berücksichtigt. Der tunesische Islamist Anis Amri hatte am 19. Dezember auf einem Berliner Weihnachtsmarkt mit einem Lastwagen zwölf Menschen getötet und zahlreiche verletzt.