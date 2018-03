Der UNO-Sicherheitsrat hat die Terrorattacken in Burkina Faso verurteilt.

Jeder Terrorakt sei kriminell und nicht zu rechtfertigen, hieß es in einer Mitteilung in New York. Die Hintermänner dieser Taten müssten ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Ziele der Attacken waren gestern die französische Botschaft, das französische Kulturinstitut und das Hauptquartier der Armee in Ouagadougou. Nach jüngsten Angaben der Regierung gab es bis zu 15 Tote und zahlreiche Verletzte. Auch die acht mutmaßlich islamistischen Angreifer wurden getötet.



In Burkina Faso haben islamistische Extremisten in der Vergangenheit mehrfach Angriffe und Anschläge verübt. Frankreich hat 4.000 Soldaten stationiert, um in dem westafrikanischen Land den Kampf gegen Terrorgruppen zu unterstützen.

