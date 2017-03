Im Zentrum von London hat ein mutmaßlich terroristischer Attentäter drei Menschen getötet und 20 verletzt.

Der Mann wurde von der Polizei erschossen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er am Nachmittag zunächst mit einem Auto auf der Westminster Brücke in der Nähe des britischen Parlaments Fußgänger angefahren und zwei Menschen getötet. Eine schwerverletzte Frau wurde von Helfern aus der Themse gerettet. Anschließend raste er weiter zum Parlament und durchbrach mit dem Wagen dort eine Absperrung. Er griff einen Polizisten mit einem Messer an und tötete ihn, bevor er selbst erschossen wurde. Unter den Verletzten sind zahlreiche Touristen, darunter französische Schüler und fünf Südkoreaner. Das Parlamentsgebäude wurde abgeriegelt. Die laufende Plenumssitzung wurde unterbrochen und die Abgeordneten angewiesen, zunächst im Gebäude zu bleiben. Dort befand sich auch Premierministerin May. Sie sagte am Abend, dass Demokratie und Freiheit gegen den Terror siegen würden. Die Sicherheit der Bürger sei oberstes Gebot. Der Londoner Bürgermeister Khan sprach den Betroffenen seine Anteilnahme aus und erklärte, die Bevölkerung der Stadt werde sich niemals von Terror einschüchtern lassen.