Terror in New York

Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in New York hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Dem 29-jährigen Mann aus Usbekistan werde Unterstützung der Terrormiliz IS sowie tödliche Gewalt und Zerstörung mit einem Fahrzeug vorgeworfen, sagte Staatsanwalt Kim in New York.

Der Täter hatte am Dienstag in Manhattan mit einem Kleinlaster acht Menschen überfahren und tödlich verletzt. Die Polizei stoppte ihn mit einem Bauchschuss und nahm ihn fest. Nach den Worten Kims gestand der Mann, die Attacke seit Monaten geplant zu haben. In seinen Notizen fanden die Ermittler Hinweise darauf, dass er die Tat im Namen der Terrormiliz IS beging. Im Falle einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft oder die Todesstrafe. Außerdem vernimmt die Polizei einen weiteren Mann aus Usbekistan. Nach Angaben des FBI soll er in Kontakt zum Täter gestanden haben.



Weil der Täter vor sieben Jahren mit einer verlosten Green Card in die USA kam, will Präsident Trump die Verlosung von dauerhaften Aufenthaltsgenehmigungen stoppen. Nach seiner Ansicht soll die Vergabe von Green Cards ausschließlich von einer intensiven Personenüberprüfung abhängig gemacht werden. Von den rund eine Million Aufenthaltsgenehmigungen jährlich werden bisher 50.000 verlost.