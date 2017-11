Terror in New York

Nach dem Terroranschlag in New York hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 29-Jährigen aus Usbekistan Unterstützung der Terrormiliz IS sowie tödliche Gewalt mit einem Fahrzeug vor. Der Täter hatte am Dienstag in Manhattan mit einem Kleinlaster acht Menschen überfahren und getötet. Die Polizei stoppte ihn mit einem Bauchschuss und nahm ihn fest. Der Mann hat inzwischen gestanden, die Attacke seit Monaten geplant zu haben. Im Falle einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft oder die Todesstrafe. Letzteres forderte US-Präsident Trump in einer Twitter-Botschaft. Im Zusammenhang mit dem Anschlag wird derzeit ein weiterer Usbeke vernommen, der nach Angaben des FBI in Kontakt zum Täter gestanden haben soll.