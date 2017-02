Terror in Paris Angreifer in Polizeigewahrsam

Soldaten patrouillieren am Louvre-Museum in Paris. (AFP / Christophe ARCHAMBAULT)

Der mutmaßliche Terrorist vom Pariser Louvre ist im Krankenhaus in Polizeigewahrsam genommen worden.

Mehrere Medien berichteten, die Ärzte hätten den 29-Jährigen für vernehmungsfähig erklärt. Die Ermittler würden ihn heute befragen. Der Mann, vermutlich ein Ägypter mit Wohnsitz in Dubai, hatte am Freitag eine Soldatenpatrouille in der Nähe des Louvre-Museums mit Macheten angegriffen. Dabei hatte er "Allah ist groß" gerufen. Einer der Soldaten schoss auf den Mann und verletzte ihn schwer.