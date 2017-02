Terror in Paris Macheten-Angreifer ist gebürtiger Ägypter

Staatsanwalt Francois Molins teilt erste Ermittlungsergebnisse zum mutmaßlichen Terrorangriff mit. (AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT)

Die französischen Sicherheitsbehörden haben die Identität des mutmaßlichen Terroristen vom Pariser Louvre geklärt.

Wie die Staatsanwaltschaft am Abend mitteilte, soll es sich um einen 29-jährigen Ägypter handeln. Er sei Ende Januar von Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten per Flugzeug nach Frankreich eingereist. In der französischen Hauptstadt habe er zwei Macheten gekauft. Mit den Waffen griff er heute eine Soldatenpatrouille nahe des Louvre-Museums an und schrie "Allahu Akbar" - Gott ist groß. Einer der Soldaten schoss auf den Mann und verletzte ihn schwer. Die Ermittler klären nun, ob der Angreifer allein oder im Auftrag von Hintermännern handelte. Präsident Hollande würdigte das entschlossene Handeln der Soldaten.