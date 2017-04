Einen Tag nach dem Bombenanschlag in der U-Bahn von Sankt Petersburg haben die russischen Ermittler den Namen des Attentäters veröffentlicht.

DNA-Proben hätten die Hinweise des kirgisischen Geheimdienstes bestätigt, wonach es sich um einen 22-Jährigen aus Kirgistan handelte. Der 22-jährige Akbarschon Jalilow soll als Selbstmordattentäter die Bombe im U-Bahn-Waggon gezündet haben. Außerdem soll er auch den zweiten Sprengsatz an einer Haltestelle platziert haben, der entschärft werden konnte. Die russischen Behörden veröffentlichten neben dem Namen des mutmaßlichen Attentäters auch ein Foto - in russischen Medien sind weitere Bilder zu finden. Ein Sprecher des Kreml erklärte, das Attentat sei eine "Kampfansage an alle Russen" einschließlich Präsident Putin gewesen.



Bei dem Anschlag gestern waren 14 Menschen getötet und 49 verletzt worden. In St. Petersburg begann eine dreitägige Trauerperiode.