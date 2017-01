Terror-Opfer Gauck lädt Angehörige ins Schloss Bellevue ein

Bundespräsident Joachim Gauck (dpa-Bildfunk / Michael Kappeler)

Bundespräsident Gauck hat Angehörige der Opfer des Terroranschlags auf einen Berliner Weihnachtsmarkt in seinen Amtssitz Schloss Bellevue eingeladen.

Gauck wolle persönlich sein Mitgefühl zum Ausdruck bringen, sagte eine Sprecherin der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Einen Termin gibt es den Angaben zufolge noch nicht. Am Donnerstag hatte der Bundestag der Opfer gedacht.



Auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz waren am 19. Dezember zwölf Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden, als der tunesische Islamist Anis Amri mit einem gestohlenen Sattelschlepper in die Menschenmenge fuhr. Der Täter wurde später auf der Flucht in Italien von der Polizei erschossen.