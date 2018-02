Terror-Prozess in Brüssel

Zum Auftakt des Brüsseler Prozesses gegen einen der mutmaßlichen Attentäter von Paris hat der Angeklagte die Aussage verweigert.

Der 28-jährige französische Staatsbürger Abdeslam gilt als der einzige Überlebende der Angreifer, die vor zwei Jahren Anschläge in der französischen Hauptstadt mit 130 Toten verübten. Abdeslam wurde nach seiner Flucht nach Belgien Anfang 2016 bei einer Razzia von der Polizei aufgespürt und muss sich nun wegen Schüssen auf die Polizisten vor Gericht verantworten. Für die Anschläge in Paris wird ihm erst später in der französischen Hauptstadt der Prozess gemacht.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.