Terrorabwehr Grüne wollen Gefährder rund um die Uhr überwachen lassen

Im Kampf gegen den Terror haben die Grünen ein eigenes Sicherheitskonzept vorgelegt (Soeren Stache, dpa/picture-alliance)

Die Grünen wollen zur Terrorabwehr sogenannte Gefährder rund um die Uhr überwachen lassen.

Das sei möglich und geboten, heißt es in einem Beschluss, den die Bundestagsfraktion bei ihrer Neujahrsklausur in Weimar fasste. Darin sprechen sich die Grünen auch dafür aus, die Zuständigkeit der Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern ebenso gesetzlich zu regeln wie den Informationsaustausch zwischen den Behörden. Gefordert werden auch eine Aufstockung der Polizeistellen und spezielle Einsatzkonzepte für Orte, die Anschlagsziele sein könnten. - Gestern hatten Innenminister de Maiziere und Justizminister Maas Pläne vorgelegt, die unter anderem eine erweiterte Gefährderhaft vorsehen.