Terrorabwehr Minister de Maizière (CDU) will alle Gefährder erneut überprüfen lassen

Bundesinnenminister de Maiziere (CDU) will alle bekannten Gefährder werden erneut überprüft. (dpa picture alliance / Kay Nietfeld)

Als Konsequenz aus dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin hat Bundesinnenminister de Maizière umfassende Kontrollen sogenannter Gefährder angekündigt.

Jeder Einzelne, der bekannt sei, müsse erneut kontrolliert werden, sagte der CDU-Politiker in einer Aktuellen Stunde des Bundestags. Dabei solle auch die Möglichkeit einer Abschiebung geprüft werden. Zugleich verlangte de Maizière einheitliche Standards in allen Bundesländern. In Deutschland dürfe es keine Zonen unterschiedlicher Sicherheit geben.



Der Grünen-Abgeordnete von Notz kritisierte, das Parlament sei bislang nicht transparent über die Maßnahmen der Sicherheitsbehörden informiert worden. Auch der Linken-Abgeordnete Bartsch forderte umfassende Aufklärung, warum die Behörden den mutmaßlichen Berlin-Attentäter Amri nicht stoppen konnten.