Im Zweifel muss Sicherheit vor Freizeitvergnügen gehen. Das sagte heute Roger Lewentz, der sozialdemokratische Innenminister von Rheinland-Pfalz. Er ist für die Sicherheit von 86.000 Menschen am Nürburgring verantwortlich. Lewentz und seine Polizeiführer haben entschieden, das Rockfestival gestern Abend zu unterbrechen, um Hinweisen auf mögliche Terrorverdächtige nachzugehen, ohne die Rockfans zu gefährden.

Die Unterbrechung des Festivals war richtig

Lewentz und die rheinland-pfälzische Polizei haben richtig gehandelt. Denn sie hatten aus dem benachbarten Hessen Hinweise bekommen, dass sich möglicherweise radikale Islamisten aus der dortigen harten Salafisten-Szene Zugang zum Festivalgelände verschaffen würden. Zumindest bei einer der drei verdächtigen Personen gab es polizeiliche Erkenntnisse, die in den Bereich des Terrorismus reichen. Als die Sicherheitsbehörden dann auch noch erfuhren, dass diese Leute über am Nürburgring tätige Firmen in den Bühnenbereich hätten gelangen können, mussten sie handeln.

Die Unterbrechung des Festivals war demnach richtig – genauso richtig ist aber auch die heutige Fortsetzung der Veranstaltung. Der Verdacht, dass ein konkreter Terroranschlag geplant ist, hat sich Gott sei Dank nicht erhärtet. Die Fans haben verdient, die Pfingsttage nun weiter genießen zu können, auch wenn bei vielen ein mulmiges Gefühl zurückbleiben wird.

Pures Wahlkampfgetöse

Diejenigen, die aber nun wieder vorschnell nach härteren Gesetzen rufen oder gar Angela Merkel und ihre Flüchtlingspolitik für die Bedrohungen von Massenveranstaltungen verantwortlich machen, sollten sich noch einmal genau vor Augen führen, was man bis jetzt über die drei Leute weiß, auf die die Unterbrechung des Festivals zurückzuführen ist. Die Rede ist von der radikal-islamistischen Szene in Hessen, aus der sie stammen. Diese Szene gibt es nicht erst, seitdem es die Flüchtlingsbewegungen gab. Sie ist über einen Zeitraum von mindestens einem Jahrzehnt entstanden. Einige ihrer führenden Vertreter sind Konvertiten ohne Migrationshintergrund. Andere radikale Salafisten haben vielleicht ausländische Wurzeln, sind aber oft schon hier aufgewachsen.

Angela Merkel in die Schuhe schieben zu wollen, dass Integrationsprozesse oft quälend langsam verlaufen und manchmal auch ganz schief gehen, ist pures Wahlkampfgetöse. Deutschland ist seit vielen Jahrzehnten eine Einwanderungsgesellschaft. Das wurde lange ignoriert – auch von Merkels Christdemokratischer Partei. Aber längst nicht nur von ihr. Der islamistische Terror ist ein weltweites Problem. Er muss bekämpft werden. Aber gleichzeitig sollte eben auch weitergefeiert werden, wenn es geht. Am Nürburgring geht das jetzt – auch dank einer umsichtigen Polizeiarbeit.

Ludger Fittkau (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Ludger Fittkau, geboren 1959 in Essen, studierte Sozialpädagogik sowie Sozialwissenschaften an den Universitäten Duisburg/Essen und der Fernuniversität Hagen. Promotion dort im Fach Soziologie. Nach rund zehn Jahren offener Jugendarbeit sowie Medienpädagogik in Oberhausen und Essen Wechsel in den freien Journalismus. Tätig u.a. für den WDR (Hörfunk und Fernsehen), den DLF sowie für die Kölner TV-Produktionsfirma "probono" von Friedrich Küppersbusch. Ab 2007 freier Redakteur und Autor in der Landeskulturredaktion von SWR 2 in Mainz. Seit 2009 Landeskorrespondent von Deutschlandradio - zunächst in Rheinland-Pfalz und aktuell in Hessen.