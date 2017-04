Auf unglückliche Art und Weise passt Vieles zusammen: Der Terror trifft ausgerechnet Sankt Petersburg, die wohl offenste und europäischste Stadt Russlands. Der Anschlag hat Wladimir Putins Heimatstadt getroffen, just zu einem Zeitpunkt, an dem der sich dort aufhielt. Ein schrecklicher Anschlag, beim dem 14 Menschen sterben, dessen Wirkung aber noch weit darüber hinausgeht.

Ein Fundament der russischen Regierung erschüttert

Ob vom Attentäter beabsichtigt oder nicht, ist unerheblich: Russland, Russinnen und Russen, können nicht sicher sein, so die Botschaft. Und das trotz einer Politik, die unter der Führung des im früheren Leningrad geborenen Präsidenten auf kein anderes Thema stärker gesetzt hat als auf Sicherheit. Diese eine Explosion hat nicht allein das Leben von 14 Menschen zerrissen, sie hat ein Fundament der russischen Regierung erschüttert, auch weil ihre Antwort auf den Anschlag bislang so ungenügend ausfällt. Dies wird Folgen haben.

Wer die alltägliche, politische Debatte und ihre Verläufe in Russland beobachtet, kennt ihren begrenzten Umfang. Es gibt kein kontroverses Hin und Her, keine Wortmeldungen aus unterschiedlichen politischen Ecken, die in öffentlich ausgehandelten Prozessen zu Entscheidungen führen. Getroffen werden diese trotzdem – allerdings zumeist von oben, von Moskau, herab. Diesem Muster folgend gibt es in den Tagen nach dem Anschlag kaum Bereitschaft, für Klarheit zu sorgen. Antworten geben weder jene, die zurzeit ermitteln, noch jene, die die Macht dazu hätten. Doch Fragen gibt es außerordentlich viele, obwohl die russischen Behörden den Fall für so gut wie aufgeklärt halten.

Wer war der mutmaßliche Täter, Akbarschon Dschalilow, der aus Kirgisistan stammte, genau? Was oder wer hat ihn radikalisiert? Wieso hat er sich und andere Menschen umgebracht? Und was folgt daraus für die Sicherheit im Land? Das sind Fragen, die längst nicht nur Angehörige der Toten stellen, längst nicht nur Passagiere, die es lebend aus der U-Bahn geschafft haben. Diese Fragen stellen viele Russen – und sie müssen feststellen, mit ihnen kein Gehör zu finden.

Staat lässt sich nicht herab, seine Ermittlungen zu erklären

Eine Folge: Es blühen die Verschwörungstheorien. Schon kurz nach der Attacke war das Netz voll von ihnen. Der Staat und seine Geheimdienste seien Auftraggeber des Anschlags! Habe es denn vor Wahlen nicht immer Anschläge gegeben?, heißt es in Posts und Kommentaren. Nur so sei zu erklären, wie schnell der mutmaßliche Attentäter identifiziert wurde. Man muss kein Anhänger von Verschwörungsvorstellungen sein, um zu konstatieren, dass der russische Staat sich nicht herablässt, seine Ermittlungen zu erklären, Widersprüche aufzulösen. Selbst der wohl nicht erfundene Verdacht, die Gedenkveranstaltungen im ganzen Land seien gelenkt, organisiert und verordnet worden, bleibt haften. Niemand macht sich die Mühe, Vertrauen zu stiften. Also blüht das Misstrauen, und das ist keinem Durchschnittsbürger Russlands vorzuwerfen.

Seit Putins Amtsantritt lautet das Tauschgeschäft: Um der vermeintlichen Stabilität Russlands Willen, um inneren und äußeren Feinden zu trotzen, engt der Staat demokratische Freiräume immer weiter ein. Die Machthaber genießen den Kollateralnutzen ihres Machterhalts, die Bürger im Gegenzug Sicherheit und Wohlstand. Das letztgenannte Versprechen, Wohlstand, zerfiel, als der Ölpreis immer weiter absackte. Das erste Versprechen, Sicherheit, ist am Montag zerstört worden.

Mißtrauen gegenüber Putin könnte weiter wachsen

Die Demonstrationen gegen Korruption vor knapp zwei Wochen haben bewiesen, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die sich von diesem Tauschgeschäft nicht überzeugen lassen will. Der Staat muss reagieren, wofür er zwei Möglichkeiten hat: Entweder gibt er Antworten, oder er setzt auf noch mehr Sicherheit. Wahrscheinlicher ist letzteres, noch mehr Kontrolle, gerade weil der Präsident die Weltoffenheit seiner Heimatstadt nie verinnerlicht hat. Womit zwei Dinge weiter wachsen werden: Das Misstrauen und die Zahl derjenigen, die Putin ablehnen.