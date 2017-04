Die besonnenen Reaktionen der Bevölkerung auf den Anschlag in Dortmund sind nach Einschätzung des Soziologen Armin Nassehi auch auf einen Gewöhnungeffekt zurückzuführen.

Er glaube zwar nicht, dass der Terror zu einem normalen Risiko geworden sei, sagte Nassehi im Deutschlandfunk. Er sei aber zu etwas geworden, woran sich die Bevölkerung aufgrund der Häufung gewöhnt habe. Alles laufe nach einem relativ klaren Skript ab, wobei alle Beteiligten ihre Rollen spielten, etwa die Polizei bei der Suche nach den Tätern. Hintergrund der Äußerungen von Nassehi ist eine Umfrage der ARD, wonach sich 82 Prozent der Befragten trotz des Anschlags von Dortmund alles in allem sicher fühlen. Nur 17 Prozent gaben an, dass sie sich nicht sicher fühlen in Deutschland.