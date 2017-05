Zwei Monate sind seit dem Westminster-Attentat vergangen und Großbritannien ist schon wieder Schauplatz des Terrors geworden. Durfte man schon so frühzeitig wie geschehen über islamistischen Terror diskutieren? Ja, denn die Parallelen drängten sich auf.

Auch in Paris hatten sich die Attentäter weiche Ziele ausgesucht, das Rockkonzert im Bataclan-Theater oder das Fußball-Länderspiel zwischen Frankreich und Deutschland. Vor wenigen Wochen wurde in Großbritannien ein 19-jähriger Islamist verurteilt, weil er einen Bombenanschlag plante unter anderem auf ein Konzert von Elton John.

Dann das Datum, exakt vier Jahre nach der Ermordung des britischen Soldaten Lee Rigby durch zwei Islamisten, Briten nigerianischer Herkunft. Auch das Attentat von Westminster ereignete sich ein Jahr exakt nach den Anschlägen von Brüssel. Schließlich der Typ der Bombe: ein selbstgebauter Sprengsatz, den ein Selbstmord-Attentäter zündete. Das waren Hinweise, Plausibilitäten, aber keine Gewissheiten.

Sprechverbote helfen nicht weiter

Jetzt heißt es, der Attentäter sei ein 23-jähriger Brite libyscher Herkunft gewesen. Schon ohne dieses Wissen führte das führende BBC Radio 4 heute Morgen binnen gut einer Stunde drei Interviews zur Frage, wie man gegen den islamistischen Terrorismus vorgehen soll. Deutsche Medien wären da aus historischen Gründen vorsichtiger als britische aus Angst, eine ganze Religionsgemeinschaft zu stigmatisieren.

Sprechverbote helfen aber nicht wirklich weiter, sondern die klare Analyse. Wenn es sich um einen islamistischen Terroranschlag handelt, was jetzt fast sicher geworden ist, dann gilt wieder: Brutherd des Terrors ist nicht nur der Nahe Osten, sondern auch Großbritannien. Auch der Attentäter von heute Nacht war ein Brite oder kommt aus dem Land, das steht fest. Entscheidend sind jetzt die Schlussfolgerungen: Wie in Frankreich oder Belgien zum Beispiel fühlen sich auch auf der Insel junge Muslime ausgegrenzt und benachteiligt und sind erreichbar für islamistische Rattenfänger. Dieser Homegrown Terrorism stellt die entscheidende Bedrohung dar.

Vorbildliche Reaktion vom Bürgermeister Manchesters

Es gibt tausende islamistische Gefährder in Großbritannien, die Gefahr bleibt akut. Vorbildlich hat der Bürgermeister von Manchester reagiert, Andy Burnham. Ein solcher Anschlag dürfe nicht die Religionsgruppen in der Stadt auseinander dividieren. Muslimische Taxifahrer haben in der Nacht kostenlos Fahrgäste von der Manchester-Arena nach Hause gefahren. Die Gemeinden der Sikhs haben Schlafplätze angeboten. Am Abend gab es auch deswegen eine Mahnwache in Manchester, zu der auch Muslime aus der Stadt gekommen sind.

Es gilt festzuhalten: Die Muslime in Manchester sind genauso entsetzt wie wir alle, wenn Menschen aus ihren Reihen eine solch verblendete Tat begangen haben.

Friedbert Meurer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Friedbert Meurer, Jahrgang 1959, studierte Germanistik und Geschichte in Mainz und Bielefeld mit dem Abschluss Lehramt für Gymnasien. 1986/87 gehörte er zum Gründungsteam des Privatradios RPR in Koblenz und volontierte dann 1988/89 beim Deutschlandfunk. 1995 bis 1999 arbeitete Meurer als Parlamentsreporter in Bonn mit dem Schwerpunkt Außenpolitik. Bis 2015 war er Ressortleiter Zeitfunk und moderierte u. a. "Informationen am Morgen". Seit August 2015 ist er Korrespondent von Deutschlandradio in London.