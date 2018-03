Bundespräsident Steinmeier hat den Terroranschlag in Südfrankreich verurteilt.

In einem Kondolenztelegramm an den französischen Präsidenten Macron schrieb Steinmeier, das Verbrechen zeige, dass alle Demokraten zusammenstehen müssten, um die offenen Gesellschaften aktiv zu verteidigen. Auch die gemeinsamen Anstrengungen zur Terrorabwehr müssten intensiviert werden.



Die französische Polizei nahm inzwischen eine zweite Person fest. Es handelt sich um einen minderjährigen Freund des mutmaßlich islamistischen Attentäters. Kurz nach der Tat war bereits eine Frau in Gewahrsam genommen worden, offenbar die Lebensgefährtin.



Der 25-jährige Franzose mit marokkanischen Wurzeln hatte gestern bei einem Autodiebstahl in Carcassonne und der Geiselnahme in einem Supermarkt in Trèbes drei Menschen getötet und 16 weitere verletzt. Darunter war auch der Polizist, der sich gegen eine weibliche Geisel austauschen ließ.



Dem Polizisten war es gelungen, heimlich sein Mobiltelefon anzulassen, damit die Ermittler das Geschehen im Supermarkt mithören konnte. Er erlag heute früh seinen Verletzungen. Staatspräsident Macron würdigte den 45-Jährigen als Helden, der den Respekt und die Bewunderung der ganzen Nation verdiene.

