Politiker aus dem In- und Ausland haben Großbritannien Unterstützung zugesichert und ihr Mitgefühl mit den Opfern des Anschlags zum Ausdruck gebracht.

Bundeskanzlerin Merkel telefonierte mit der britischen Premierministerin May und sprach ihr und allen Briten ihre Anteilnahme aus. Bundespräsident Steinmeier sagte, die Nachricht von dem Anschlag habe ihn erschüttert. Bundesaußenminister Gabriel sprach von einem Angriff auf das Herz der Demokratie.



Frankreichs Präsident Hollande betonte, der Terrorismus betreffe uns alle. In Paris wurde in der Nacht als Zeichen der Solidarität die Beleuchtung des Eiffelturms abgeschaltet.



US-Präsident Trump twitterte, er habe mit May telefoniert und ihr sein Mitgefühl ausgedrückt.