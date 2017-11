Als Reaktion auf den Terroranschlag in New York will US-Präsident Trump die Verlosung von Green Cards abschaffen.

Die Vergabe der dauerhaften Aufenthaltsgenehmigungen sollte nach seiner Ansicht ausschließlich von einer intensiven Personenüberprüfung abhängig gemacht werden. Trump wies außerdem das Heimatschutzministerium an, die Sicherheitschecks von Einreisewilligen zu verschärfen. Von den rund eine Million Green Cards jährlich werden bisher 50.000 verlost.



Der Attentäter von New York ist Usbeke und war vor sieben Jahren mit einer verlosten Green Card in die USA eingereist. Er hatte gestern in Manhattan mit einem Kleinlaster acht Menschen überfahren und tödlich verletzt. Die Polizei stoppte ihn mit einem Bauchschuss und nahm ihn fest. In Notizen des Mannes fanden die Ermittler Hinweise darauf, dass er die Tat im Namen der Terrormiliz IS beging.