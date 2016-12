Terroranschlag von Berlin Bundesanwaltschaft: Kein Haftbefehl - Verdächtiger wieder frei

Die Bundesanwaltschaft in Karslruhe stellt keinen Haftantrag. Der mutmaßliche Kontaktmann des Terrorverdächtigen Amri ist wieder auf freiem Fuß. (dpa/picture alliance/Uli Deck)

Die Bundesanwaltschaft hat für den verdächtigten Tunesier, der im Zusammenhang mit dem Anschlag von Berlin festgenommen worden war, keinen Haftantrag gestellt.

Der Mann sei freigelassen worden, teilte eine Sprecherin in Karlsruhe mit. Der 40-Jährige sei nicht die Kontaktperson des mutmaßlichen Attentäters Amri. Wie es weiter heißt, halten die Ermittler das von der IS-Terrormiliz veröffentlichte Bekennervideo für authentisch. Nach bisherigem Kenntnisstand ist Amri nach dem Anschlag von Berlin über die Niederlande und Frankreich nach Italien geflohen, wo er nahe Mailand bei einer Polizeikontrolle erschossen wurde. Amris sichergestellte Waffe habe das gleiche Kaliber wie die in Berlin sichergestellten Projektile. Sowohl auf den polnischen Lastwagenfahrer als auch auf die Polizisten in Mailand sei aus einer Waffe mit Kaliber 22 geschossen worden. Ob es dieselbe Waffe gewesen sei, werde nun ballistisch untersucht. Die Bundesanwaltschaft geht zudem davon aus, dass der Lkw auf dem Berliner Weihnachtsmarkt durch das automatische Bremssystem nach rund 70 Metern zum Stehen kam.