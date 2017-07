Das Europaparlament will mögliche Fehler und Versäumnisse bei der Terrorbekämpfung aufarbeiten.

Die Abgeordneten in Straßburg stimmten für die Einrichtung eines Sonderausschusses. Die 30 Mitglieder sollen in den nächsten zwölf Monaten vor allem Defizite beim grenzüberschreitenden Datenaustausch aufdecken.



Bei Terroranschlägen in Europa in den vergangenen Jahren waren die Täter den Behörden teils bekannt. Informationen waren aber nur unzulänglich zwischen den Mitgliedstaaten ausgetauscht worden.