Rund zweieinhalb Monate nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hat die Bundesregierung den früheren SPD-Chef Beck als zentralen Ansprechpartner für Opfer und Hinterbliebene benannt.

Bundesjustizminister Maas sagte in Berlin, der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz genieße hohes öffentliches Ansehen und Vertrauen in Gesellschaft und Politik. Bei dem Anschlag am 19. Dezember waren zwölf Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden.