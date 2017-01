Terrorgefahr de Maiziere will Grenzkontrollen auf andere Rechtsgrundlage stellen

Bundespolizisten bei Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze (dpa / picture-alliance / Revierfoto)

Deutschland will seine Grenzkontrollen auf eine andere Rechtsgrundlage stellen.

Wie Innenminister de Maiziere am Rande eines Treffens mit seinen europäischen Amtskollegen in Malta erklärte, sollen sie künftig nicht mehr mit der Flüchtlingskrise, sondern mit der Terrorgefahr begründet werden. Dann wären weitere Verlängerungen einfacher. De Maiziere verwies in diesem Zusammenhang auf die besondere Sicherheitslage in Deutschland, vor allem nach dem Berlin-Anschlag vom Dezember. Eigentlich sieht der reisefreie Schengen-Raum keine Grenzkontrollen vor.