Wegen der anhaltenden Terrorgefahr soll die Eliteeinheit der Bundespolizei, GSG-9, deutlich vergrößert werden.

Die neue Einheit soll in Berlin stationiert werden, vermutlich im Stadtteil Spandau. GSG-9-Kommandeur Fuchs sagte dem rbb, europaweit seien vor allem die Hauptstädte von Terrorismus bedroht. Die Eliteeinheit müsse darum gerade in Berlin schnell reagieren können. Insgesamt würde sich die GSG-9 damit um ein Drittel vergrößern.



Die Spezialeinheit der Bundespolizei war 1972 gegründet worden und hat ihren Hauptsitz in Sankt Augustin in Nordrhein-Westfalen.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.