Belgien hat die Terrorwarnstufe gesenkt - erstmals seit den Anschlägen in der französischen Hauptstadt Paris im November 2015.

Das teilte der belgische Ministerpräsident Charles Michel in Brüssel mit. Das bedeutet, dass ein Terroranschlag als wenig wahrscheinlich eingeschätzt wird. Die Militärpatrouillen in Straßen, vor Gebäuden und in der U-Bahn sollen aber nicht sofort verschwinden. Zur Begründung der Senkung von Stufe 3 auf 2 hieß es, die Gefahr eines Anschlags durch die Terrororganisation IS sei durch deren militärische Niederlagen in Syrien und im Irak stark zurückgegangen. Die belgische Terrorwarnskala hat vier Stufen.



In Belgien gab es 2016 zwei Anschläge, bei denen 23 Menschen getötet wurden.

