Einer der beiden Terrorverdächtigen, die gestern in Frankreich festgenommen wurden, steht in Belgien auf der Fahndungsliste.

Die Staatsanwaltschaft in Brüssel bestätigte, dass gegen den 23-Jährigen ein Ermittlungsverfahren läuft. Der Mann wird demnach für ein Verhör gesucht, es fehlte aber in Belgien seit Ende 2015 jede Spur von ihm.



Die französischen Behörden hatten gestern zwei Männer in Marseille festgenommen und erklärt, damit habe man einen Terroranschlag auf den Präsidentschaftswahlkampf verhindert. Bei den Verdächtigen wurden Sprengstoff, Waffen und eine Flagge der Terrormiliz IS sichergestellt.