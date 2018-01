Die Ermittlungsbehörden sind an verschiedenen Orten in Deutschland gegen mutmaßliche Mitglieder islamistischer Terrororganisationen vorgegangen.

Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes erließ Haftbefehl gegen einen Nigerianer, der als Mitglied der Terrormiliz Boko Haram Angriffe auf die nigerianische Zivilbevölkerung verübt haben soll und zuvor in Bayern festgesetzt worden war.



In Sachsen gab es vor dem Hintergrund eines geplanten Raubmordes fünf Festnahmen. Wie die Berliner Generalstaatsanwaltschaft mitteilte, geht es bei den Ermittlungen um mögliche Verbindungen zum sogenannten "Islamischen Staat".



Das Land Schleswig-Holstein schob einen als islamistischen Gefährder eingestuften Türken in sein Heimatland ab. Er war nach Angaben aus Kiel im vergangenen Oktober festgenommen worden und stellte eine besondere Gefahr für die Sicherheit dar. Einzelheiten wurden nicht genannt.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.