Der Berliner Innensenator Geisel fordert einheitliche Maßstäbe für die Sicherheitsbehörden, um terroristische Gefährder zu bewerten.

Hintergrund ist der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz und die damit verbundene Frage, ob der Attentäter Amri im Vorfeld falsch eingeschätzt wurde.



Geisel sagte der Berliner Morgenpost, im Gemeinsamen Terrorismus-Abwehrzentrum GTAZ brauche man bundesweit und länderübergreifend einheitliche Kriterien. Auch müsse die IT-Technik von Bund und Ländern abgestimmt werden, denn es gebe zurzeit 19 Systeme: 16 in den Bundesländern und drei auf Bundesebene. Das führt nach den Worten des SPD-Politikers dazu, dass Fingerabdrücke auf eine CD gebrannt und per Post von einem Landeskriminalamt zum anderen verschickt würden - statt auf elektronischem Weg.



Der Tunesier Amri hatte am 19. Dezember mit einem Lastwagen zwölf Menschen getötet.