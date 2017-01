Terrorismus Zweiter Haftbefehl gegen verurteilten Syrien-Kämpfer aus Bremen

Gebäude der Bundesanwaltschaft in Karslruhe (dpa/picture alliance/Uli Deck)

Die Bundesanwaltschaft geht erneut gegen ein bereits verurteiltes Mitglied der Terror-Miliz Islamischer Staat vor.

Der 28-jährige Deutsche soll an der Erschießung von sechs Menschen auf dem Marktplatz der syrischen Stadt Palmyra im Juni 2015 beteiligt gewesen sein. Ihm werden gemeinschaftlich begangener Mord und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Der Mann war als Kind ghanaischer Eltern in Bremen aufgewachsen. Er wurde im vergangenen Jahr, nach seiner Rückkehr aus Syrien, wegen Mitgliedschaft in der IS-Miliz zu drei Jahren Haft verurteilt. Derzeit befindet er sich noch wegen einer anderen Sache im Gefängnis.