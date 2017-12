Die Zahl der Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft wegen Terrorismusverdachts hat sich in diesem Jahr nahezu verfünffacht.

Ein Sprecher der obersten deutschen Strafverfolgungsbehörde sagte, es seien rund 1.200 Verfahren neu eingeleitet worden, davon etwa 1.000 mit islamistischem Hintergrund. 2016 seien es noch insgesamt 250 gewesen. Der Deutsche Richterbund kritisierte angesichts der Zahlen die Personalsituation in der Justiz. Nach Berechnungen des Verbandes fehlten in Deutschland rund 2.000 Richter und Staatsanwälte, um der wachsenden Menge an Verfahren Herr zu werden.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.