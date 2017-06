Im Iran haben Sicherheitskräfte eine mutmaßliche Terrorgruppe festgenommen.

Das staatliche Fernsehen Irib berichtet, die Verdächtigen hätten Verbindungen zur Terrormiliz IS unterhalten und Bombenanschläge auf religiöse Stätten geplant. Es seien außerdem Waffen und Sprengstoff sichergestellt worden.



Anfang des Monats waren in der iranischen Hauptstadt Teheran bei zwei Anschlägen 18 Menschen getötet worden. Die Tat hatte eine Extremistengruppe für sich reklamiert, die dem IS nahesteht.