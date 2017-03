Der frühere Terrorist Carlos muss sich erneut vor einem französischen Gericht verantworten.

Dem Venezolaner wird vorgeworfen, vor mehr als 40 Jahren einen Anschlag auf ein Pariser Kaufhaus verübt zu haben. Dabei wurden zwei Menschen getötet und 34 weitere verletzt. Carlos Anwälte halten die Vorwürfe für verjährt. Der inzwischen 67-Jährige wurde in Frankreich bereits wegen mehrerer Morde und Anschläge zweimal zu lebenslanger Haft verurteilt. 1975 war Carlos an der Geiselnahme der OPEC-Minister in Wien beteiligt.