Das, was bisher bekannt geworden ist, scheint wirr und widersprüchlich. Da stellen sich sehr viele Fragen, die noch einer Aufklärung harren. Der Soldat der Bundeswehr, der wegen Terrorverdachts festgenommen wurde, hat einen kurvenreichen Weg hinter sich gebracht – oder er hat sehr geschickt versucht, Spuren zu verwischen.

Wenn die Staatsanwaltschaft von möglicherweise ausländerfeindlichen Motiven für die angenommene Anschlagsplanung spricht, deutet das auf einen eher rechtsradikalen Hintergrund hin. Dass er sich als Syrer ausgegeben hat, um Asyl zu beantragen, deutet zunächst auf einen islamistischen Hintergrund hin. Dass er mit falschem Namen Asyl bekommen hat, obwohl er vielleicht erkennbar kein Syrer ist, weist wieder in die andere Richtung. Damit könnte er den Nachweis führen wollen, dass die Asylgewährung bei uns sehr einfach und nicht immer mit der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt worden sein könnte. Die Sache ist also noch unklar.

Wenn das wirr wirkt, muss das noch lange nicht heißen, dass da keine klare Planung dahintersteht – im Gegenteil. Dieser Lebenslauf deutet darauf hin, dass er mit den verschiedenen terroristischen Lagern ein wenig gespielt haben könnte. Eines scheint aber festzustehen: Hier wurde von einem Soldaten, einem Oberleutnant, der also mindestens vier Jahre in der Armee seinen Dienst versieht, ein Anschlag – sagen wir es vorsichtig – in Erwägung gezogen. Für eine Armee, die an vielen Orten im Einsatz ist, ist das eine besonders unangenehme Vorstellung. Ein Anschlag von einem sogenannten Innentäter, also einem, der zur Truppe gehört, greift in besonderem Maße die Moral der Soldaten an.

Es soll nachgebessert werden

In Afghanistan hat es schon mehrfach solche Innentäter gegeben, Menschen, die sich bei der Armee verpflichtet haben und dann einen Anschlag verübt haben. Es ist in dem deutschen Fall alles noch Spekulation. Sollte die Truppe geschwächt werden für den Kampf gegen den IS? Gefällt dem mutmaßlichen Anschlagsplaner nicht, dass die Bundeswehr im Irak Perschmergas ausbildet? Oder war es nur die Absicht, Terror zu verbreiten – was unter Umständen schon durch die jetzt zur Verhaftung führenden Erkenntnisse erreicht sein kann.

Dass die Bundeswehr von Terroristen als Ausbildungsorganisation genutzt wird, hatten viele schon im Hinterkopf. Dass sie auch ein mögliches Anschlagsziel ist, war auf dem Zettel der Sicherheitsbehörden. Aber bisher ist die Variante eines Innentäters für höchst unwahrscheinlich gehalten worden. Trotzdem soll jetzt nachgebessert werden: Ab Juli ist geplant, regelmäßig bei den Sicherheitsbehörden anzufragen, ob gegen den Betreffenden Erkenntnisse vorliegen. Ab Juli, wohlgemerkt.

Rolf Clement (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Rolf Clement, geboren 1953 in Stuttgart, studierte Jura in Bonn. Er ist Korrespondent für Sicherheitspolitik beim Deutschlandfunk. Seit 1989 ist er beim DLF. Bis 2007 leitete er die Abteilung Hintergrund. Vor seiner Zeit beim DLF war er Parlamentskorrespondent des NDR in Bonn.