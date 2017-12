Die Terrormiliz IS hat in Syrien und dem Irak offenbar den Großteil ihrer Kämpfer verloren.

Nach Angaben des von den USA angeführten Internationalen Militärbündnisses verfügt sie dort inzwischen über weniger als 1.000 Dschihadisten. Zudem seien mehr als 98 Prozent des Gebietes befreit worden, das die Terroristen seit 2014 erobert hatten. Auch Russland sieht den Krieg gegen den IS in Syrien vor einem Ende. Außenminister Lawrow sagte der Nachrichtenagentur RIA zufolge, jetzt komme es darauf an, die radikal-islamische Nusra-Front zu zerschlagen.



Noch vor wenigen Jahren hatten zehntausende Extremisten für den IS in Syrien und dem Irak gekämpft.

27.12.2017