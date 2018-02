In der schwedischen Hauptstadt Stockholm hat der Prozess um das Lkw-Attentat vom April vergangenen Jahres begonnen.

Dabei waren fünf Menschen getötet worden. Dem aus Usbekistan stammenden Angeklagten wird vorgeworfen, er habe mit seinem Anschlag Furcht in der Öffentlichkeit verbreiten wollen, um zu erreichen, dass Schweden seine Beteiligung an der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz IS beendet. Der 39-Jährige hatte gestanden, nach der Ablehnung seines Asylantrags mit einem Lastwagen durch die Stockholmer Innenstadt gerast zu sein, um Ungläubige zu töten. - Ein Urteil wird für Juni erwartet.

