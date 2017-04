Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hat einen 23-Jährigen aus Bielefeld zu fünf Jahren Haft verurteilt, weil er mit Terror im Namen des sogenannten IS gedroht hatte.

Der Mann hatte dem Gericht umfassend gestanden, sich mit der Terrormiliz identifiziert zu haben. Er hatte sich im Internet vermummt und mit Kalaschnikow und Machete bewaffnet gezeigt und zu Märtyrer-Aktionen gegen Ungläubige aufgerufen.



In einem weiteren Prozess verurteilte das Oberlandesgericht Düsseldorf fünf Angeklagte als Terrorhelfer zu mehrjährigen Haftstrafen. Die vier Männer und eine Frau hatten islamistische Terrormilizen in Syrien unterstützt, indem sie junge Kämpfer in Deutschland anwarben und nach Syrien schickten. Außerdem hatten sie Autos und Geld dorthin gebracht.