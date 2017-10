Die Bundesanwaltschaft hat nach Zeitungsrecherchen in diesem Jahr bereits über 900 Terrorismusverfahren eingeleitet.

Darunter seien mehr als 800 Fälle mit Bezug zu Islamisten, berichtet die "Welt am Sonntag". Damit habe sich die Zahl der Fälle innerhalb der vergangenen zwei Jahre vervielfacht. Dabei gehe es nicht nur um Pläne für Anschläge in Deutschland, sondern etwa auch um Personen, die für den IS gekämpft haben sollen. Weiter heißt es, das Bundeskriminalamt zähle derzeit über 700 islamistische Gefährder. Einige der Extremisten säßen bereits im Gefängnis, andere in Untersuchungshaft.



Die Vorsitzende Richterin am Düsseldorfer Oberlandesgericht, Havliza, warnte vor islamistischer Radikalisierung in Gefängnissen. Dort müsse solchen Tendenzen sofort entgegengetreten werden. Auch nach der Haftentlassung müsse ein besonderes Augenmerk auf Islamisten gerichtet werden.