Die Bundesanwaltschaft hat wegen Terrorverdachts Anklage gegen drei Syrer erhoben.

Wie ein Sprecher in Karlsruhe mitteilte, wird ihnen unter anderem vorgeworfen, sich der Al-Nusra-Front angeschlossen und gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben. So sollen sie etwa mit Sturmgewehren bewaffnet Wachdienste an einem Kontrollpunkt in Nordyrien geleistet haben. Zwei von ihnen sollen zudem an der Vertreibung von Angehörigen des Regimes von Präsident Assad beteiligt gewesen sein.



Die Männer im Alter von 42 bis 51 Jahren waren im Juni vergangenen Jahres in Lübeck sowie in Hamburg und Umgebung festgenommen worden und sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.