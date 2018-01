Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat einen ehemaligen Doktoranden der Technischen Universität Darmstadt wegen Terrorverdachts angeklagt.

Wie die Behörde mitteilte, wird dem 37-jährigen Syrer unter anderem vorgeworfen, Mitglieder für eine ausländische Terrorvereinigung angeworben zu haben. Der ehemalige Student aus Hessen sitzt seit Februar vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Er soll 2016 bei Facebook drei Videos hochgeladen haben, um für die Dschihadistenmiliz IS zu werben. Seit 2014 soll er sich Anleitungen zum Bau von Bomben besorgt haben. Die Generalstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie zur Vorbereitung eines Anschlags in Deutschland oder einem anderen europäischen Land dienen sollten.

