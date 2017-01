Terrorverdacht Festgenommener in Neuss wird vernommen

Am Freitagabend war in Wien ein 17-jähriger Terrorverdächtiger festgenommen worden. (AFP / ALEXANDER KLEIN)

Der in Neuss festgenommene Terrorverdächtige soll heute eingehend von der Polizei vernommen werden.

Untersucht werden zudem Datenträger, die Ermittler in seiner Wohnung beschlagnahmten. Gegen den 21-Jährigen wurde nach Angaben des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamtes Haftbefehl erlassen. Ihm werde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Der Mann gilt als möglicher Komplize eines am Freitag in Wien festgenommenen 17-Jährigen. Dieser wird verdächtigt, ein Attentat in der österreichischen Haupstadt geplant zu haben. Er soll in der Neusser Wohnung übernachtet haben. Die Hinweise an die deutsche Polizei kamen von den österreichischen Behörden.