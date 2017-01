Terrorverdacht Festgenommener in Neuss wird vernommen

Am Freitagabend war in Wien ein 17-jähriger Terrorverdächtiger festgenommen worden. (AFP / ALEXANDER KLEIN)

Der in Neuss festgenommene Terrorverdächtige soll heute eingehend von der Polizei vernommen werden.

Außerdem sollen in seiner Wohnung beschlagnahmte Datenträger untersucht werden. Gegen den 21-Jährigen wurde nach Angaben des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamtes Haftbefehl erlassen. Ihm wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Der Mann gilt als möglicher Komplize eines am Freitag in Wien festgenommenen 17-Jährigen, der ein Attentat in der österreichischen Hauptstadt geplant und in der Neusser Wohnung übernachtet haben soll.