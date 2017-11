In Frankreich und in der Schweiz sind zehn Menschen unter dem Verdacht festgenommen worden, einen Terroranschlag vorbereitet zu haben.

Diese hätten - so wörtlich - "beunruhigende Nachrichten" ausgetauscht, teilten Ermittler in Paris mit. Die Festnahmen seien im Großraum Paris und im Südosten Frankreichs erfolgt. Einen Mann habe die Polizei in der Schweiz in Gewahrsam genommen. Die Verdächtigen im Alter von 18 bis 65 Jahren seien den Geheimdiensten größtenteils bekannt gewesen, hieß es weiter.