Terrorverdacht Festnahmen in Nordrhein-Westfalen

Ein Polizeiwagen mit Blaulicht (dpa/picture alliance/Friso Gentsch)

Die Bundesanwaltschaft hat im Großraum Bonn zwei mutmaßliche Mitglieder syrischer Dschihadisten-Milizen festnehmen lassen.

Das teilte die Strafverfolgungsbehörde am frühen Nachmittag in Karlsruhe mit. Bei den Verdächtigen handele es sich um zwei Brüder mit deutscher und marokkanischer Staatsbürgerschaft. Beamte des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen hätten die Wohnungen der Festgenommenen durchsucht. Den 24 und 25 Jahre alten Männern werde Mitgliedschaft im Terrornetzwerk IS und in der Al-Nusra-Front zur Last gelegt.