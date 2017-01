Terrorverdacht Neusser gibt Kontakt zu Wiener Verdächtigem zu

Der Wiener Verdächtige war am Freitagabend von der österreichischen Polizei festgenommen worden. (AFP / ALEXANDER KLEIN)

Der in Neuss unter Terrorverdacht festgenommene 21-Jährige hat bei seiner Vernehmung eingeräumt, in Kontakt zu dem in Wien gefassten Terrorverdächtigen gewesen zu sein.

Der Mann aus Österreich habe den Neusser Ende des vergangenen Jahres für zwei Wochen besucht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Der Neusser habe bei seiner Vernehmung abgestritten, sich mit dem IS beschäftigt zu haben, aber nicht verneint, eine islamistische Weltanschauung zu vertreten. Die Ermittler hätten bei der Durchsuchung der Wohnung des Neussers keine Hinweise auf einen bevorstehenden Anschlag gefunden. Es seien auch keine Waffen und kein Sprengstoff entdeckt worden.



Der Neusser wird verdächtigt, dem 17-jährigen Terrorverdächtigen aus Wien bei Vorberreitungen für einen möglichen Anschlag in Österreich geholfen zu haben.