Terrorverdacht Polizei nimmt Syrien-Rückkehrer im Großraum Köln in Gewahrsam

Gebäude der Bundesanwaltschaft in Karslruhe, Sitz des Generalbundesanwalts. (dpa/picture alliance/Uli Deck)

Die Bundesanwaltschaft hat im Großraum Köln einen 19 Jahre alten Syrien-Rückkehrer festnehmen lassen.

Es handele sich um einen russischen Staatsangehörigen, der sich 2014 in dem Bürgerkriegsland der Terrormiliz IS angeschlossen habe, teilte die Behörde in Karlsruhe mit. Dort sei der junge Mann militärisch ausgebildet worden. Die Polizei habe ihn bereits gestern festgenommen. Der Verdächtige befinde sich jetzt in Untersuchungshaft.