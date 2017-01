Terrorverdacht Wiener Polizei durchsucht weitere Wohnungen

Am Freitagabend war in Wien ein 17-jähriger Terrorverdächtiger festgenommen worden. (AFP / ALEXANDER KLEIN)

In Österreich hat die Polizei nach der Festnahme eines Terrorverdächtigen weitere Wohnungen durchsucht.

Innenminister Sobotka sagte im ORF, bisher gebe es keine Hinweise auf konkrete Anschlagsplanungen. Das Kommunikationsnetz des 17-Jährigen sei aber noch nicht vollständig ausgewertet. Die Behörden gehen davon aus, dass der Mann der Terrormiliz IS nahestand und ein Attentat in Wien verüben wollte.



Am Wochende war im nordrhein-westfälischen Neuss ein möglicher Komplize des Wiener Terrorverdächtigen festgenommen worden. Der 21-Jährige soll heute vernommen werden.